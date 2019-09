7 Styles beweisen, dass die Hip-Hop-Diven der 90er wieder Fashion-Vorbild sind

Ihren ursprünglichen und praktischen Dienst beim Militär geleistet, erregte die Cargohose vor allem in den 90iger Jahren hohes Fashion-Aufsehen. Denn in der Zeit schmückten sich plötzlich junge Frauen mit der robusten Hose und demonstrierten damit Emanzipation und Selbstbewusstsein. Vor allem Hip-Hop-Diven wie Aaliyah und Gwen Stefani revolutionierten den Ruf der bulligen Hose und trugen sie nicht nur in ihren neusten Musikvideos, sondern brachten sie auch auf die Wunschliste vieler, junger Mädchen. Vorzugsweise in Kombination mit Crop-Tops, Kreolen und Schiebermütze.