Ich hole tief Luft und bin bereit, mich meinem ärgsten Feind zu stellen: dem Herd. Davor entscheide ich für eine mehrtägige Vorbereitung am einfachsten Objekt – ich will mit der Büromikrowelle anfangen. Das klingt absurd, ist es aber gar nicht. Die Rezeptevielfalt ist nämlich enorm, wenn man vorher vor allem Brote mit Aufstrich zu bestreichen bereits als Kraftakt für sich verbuchte. Ich beginne mit einer Innovation namens Rührei in der Tasse: Einen Spritzer Öl, zwei Eier und ein bisschen Milch in eine Tasse, gut durchrühren und für 2-3 Minuten in die Mikrowelle – et voilá! Das Tassenrührei macht in Windesweile in der Redaktion Karriere, die Lieblingskolleg*innen und ich bilden eine Bewegung und frühstücken so gesund wie sonst nur bewundernswerte Foodblogger. Ich spüre, dass tief in uns doch ein Bedürfnis steckt, Açaibowls nach Farben zu sortieren. Weil #Mealprep mein größter Feind ist und ich aufgrund von Terminen und Sozialstress – du hast nicht keine Zeit, du siehst es nur nicht als Priorität, sagt mein Freund und ich knalle die Tür zu – einfach nur ins Bett falle, werfe ich aus Verzweiflung irgendwann auch rohe Süßkartoffeln in die Mikrowelle. Siehe da: In Scheiben geschnitten und mit Öl versehen, sind sie die ideale Alternative zu den Burritos, die ich sonst im Laden um die Ecke esse.