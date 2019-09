Nicht verpassen: Das sind die wichtigsten Serienstarts im Mai 2018

Die Thrillerserie You are wanted von und mit Matthias Schweighöfer war die erste deutsche Produktion von Amazon. Standen Kritiker ihr zunächst skeptisch gegenüber, war schon kurz nach Serienstart klar, dass das Projekt ein globaler Erfolg werden würde. Jetzt geht die Serie mit der zweiten Staffel an den Start und feiert am 18. Mai Premiere auf Amazon Prime. Schweighöfer führte zusammen mit Bernhard Jasper erneut Regie und schlüpfte zugleich in die Hauptrolle des Vaters Lukas Franke, der von internationalen Kriminellen gejagt wird. In den neuen Folgen holt er nun zum Gegenangriff aus. Ihr dürft gespannt sein!