Bevor man zu Ostern die Eier auf den Tisch kommen, müssen sie erst einmal schick gemacht werden. Für die heimische Bastelstunde gibt es eine Vielzahl von Schnellfärbe-Produkten, die speziell fürs Osterfest gedacht sind, doch wer es lieber natürlich hab möchte und auf Chemie verzichten möchte, sollte etwas mehr Zeit einplanen. Wir denken, dass wir uns die Zeit nehmen sollten. Irgendwie freut man sich doch, wenn auf dem Ostertisch neben Massen an Schokolade in metallisch-buntem Papier doch noch was Natürliches zu finden ist. Außerdem ist es in Deutschland keine Pflicht, den Ursprung – also ob Bio-, Freiland-, Boden- oder Käfighaltung – von vorgefärbten Eiern anzugeben, weil sie bereits als verarbeitet gelten. Das freut weder die Hennen noch Bio-Freunde. Um sicherzustellen, dass die Färbung mit Lebensmitteln auch tatsächlich funktioniert, haben wir den Prozess vorab für euch an einem entspannten Samstagnachmittag getestet und sind mit den Ergebnissen äußerst zufrieden.