Diese Schlüsselszene erklärt endlich, warum Kevin wirklich allein zu Haus blieb

Seit einigen Jahren können wir die Uhr danach stellen, dass der kurze Ausschnitt in der Vorweihnachtszeit von irgendeinem User bei Reddit oder in ähnlichen Foren gepostet wird: Wie Kevins Vater am Vorabend der Abreise beim Pizzaessen mit der ganzen Familie den Tisch abwischt und dabei unbemerkt Kevins Flugticket zusammen mit den nassen Papiertüchern in den Mülleimer wirft. So steht die Familie am nächsten Tag mit zehn (statt elf) Tickets am Gate und niemandem fällt auf, dass Kevin fehlt - weil schließlich auch sein Ticket fehlt.