Als ich Shepherd auf ihrem Anwesen in Beverly Hills, das sie mit ihrem Freund Larry Jackson, Head of Content von Apple Music, teilt, erwarte ich eine distanzierte Glama-zonin anzutreffen, die an ihrem iPhone festklebt. Stattdessen empfängt sie mich sehr herzlich mit einer Umarmung und macht mich auf den atemberaubenden Ausblick aufmerksam. Wir unterhalten uns auf der Terrasse, sie ist recht still und reflektiert. Nur manchmal spielt sie unruhig an ihren Fingern herum, als wäre sie es nicht gewohnt im Mittelpunkt zu stehen. Sie sagt sehr häufig „truely“ (dt.: wirklich), wenn sie ein Gefühl unterstreichen will. Wenn sie über ihre Geschichte spricht, werden ihre Augen ganz groß. Das Einzelkind aus der Kleinstadt Ontario in Ohio, aufgezogen von einer alleinerziehenden Mutter, lebt heute in Los Angeles. Manchmal scheint es so, als wäre sie selbst noch verwundert, sich selbst in dieser Situation zu finden.