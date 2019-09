Endlich kannst du in einer Polly Pocket-Muschel schlafen

Kinder der 90er, aufgepasst: Was würdet ihr sagen, wenn sich euer Schlafzimmer demnächst in eine Mischung aus Arielle, die Meerjungfrau und Polly Pocket für Erwachsene verwandeln würde? Omg yay oder OMG YAY? Die Refinery29-Redaktion hat gerade im Kollektiv einen Freudentanz im Büro hingelegt, weswegen wir euch dieses kleine wahr gewordene Interiorwunder nicht weiter vorenthalten wollen: Das Little Mermaid Bett. Das Bett ist über den portugiesischen Onlineshop Circu erhältlich. Es ist eine riesige Muschel, die auf Steinen platziert ist und in die eine 180x200cm Matratze hineinpasst. Integriert in die Decke der Muschel ist ein Leselicht. Die Muschel besteht aus Glasfaser, die Farbe trägt – wie sollte es anders sein– den Namen „Magical rainbow paint“. Der einzige Haken? Das Bett soll Berichten zufolge knapp 15.200 Euro kosten. Wir sind allerdings der Meinung, dass jede Perle ihre Muschel verdient – und jede einzelne von uns ist eine wahre Perle! Mehr Details zum magischen Muschelbett gibt es im Video: