Hinter Cookie Dough Confections, so der offizielle Name, stecken die Teigexpertinnen von DŌ . Gründerin Kristen Tomlan konzentriert sich laut Hello Giggles online bereits erfolgreich auf Desserts mit der nicht ganz so geheimen Geheimzutat. Welche ihrer Kreationen uns schon jetzt das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen, seht ihr hier.