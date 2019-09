Für alle, die sich zum Feierabend gern mal ein Gläschen Wein gönnen und das edle Tröpfchen gerne beim Onlinehändler ihres Vertrauen ordern, haben wir großartige Neuigkeiten. Spezielle, besonders flache Flaschen könnten die Zustellung mit der Post für uns zukünftig sehr viel einfacher und bequemer gestalten. Entwickelt wurden die 750ml-Weinflaschen von dem Onlineversandhandel Garçon Wines . Gefertigt sind sie auch Plastik – Glasbruch ist also kein Problem – und werden zudem in einen flachen Pappkarton geliefert, der perfekt in den Briefkasten passt. „Wir wäre es, wenn der Postmann euch Glückseligkeit direkt nach Hause liefern könnte?“, ist auf der Website des Unternehmens zu lesen. Ja, so ein bisschen was, das die Laune hebt, können wir an tristen, grauen Januartagen besonders gut gebrauchen. Zukünftig müssen wir nicht mehr auf das wohlverdiente Feierabendgläschen verzichten, weil die Lieferung mal wieder in der nächsten Poststelle gelandet ist, deren Öffnungszeiten sich leider nicht mit den eigenen Arbeitszeiten vertragen. Hallelujah! Wie Joe Revell, Gründer von Garçon Wines, gegenüber The Telegraph erklärte, sei ihm die Idee gekommen, nachdem sich ein Freund bei ihm darüber beklagt hatte, dass seine Weinsendung nicht zugestellt werden konnte, weil er nicht Zuhause gewesen war. „Keine verpassten Zustellversuche mehr, keine Sendungsbenachrichtigungen mehr im Briefkasten, kein Warten mehr auf den Boten und keine späten Supermarktbesuche mehr, weil man Lust auf ein Glas Wein hat.“ Im Februar soll der Versand starten, allerdings vorerst nur in Großbritannien. Hoffen wir mal, dass das Ding gut läuft und sie das Ganze auch nach Deutschland bringen.