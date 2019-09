Dieses Küchenutensil ist alles, was Avocadoliebhaber brauchen

Wer Avocados liebt, der verbringt wahrscheinlich viel Zeit damit zu schälen, pellen und schnibbeln, um aus der cremigen Frucht die derzeit wohl hippeste Version des guten alten Frühstückstoast zu zaubern. Ein Aufwand, den wir uns nur all zu gerne sparen würden. Und kaum gedacht, wurde uns dieser Wunsch auch schon erfüllt. Die Firma Slygap präsentiert DAS Küchenutensil für alle Avocadoliebhaber. Mit dem 3-in-1-Schneider lässt sich unsere Lieblingsfrucht sowohl aufschneiden und entkernen als auch in akkurate Scheiben schneiden und aus der Schale lösen. Mit dem Plastikmesser lässt sie sich in zwei Hälften teilen. Zum Entkernen dient eine Rundung mit drei kleinen Klingen darin, die in den Kern gedrückt werden, der sich nun mit einer leichten Drehbewegung ganz einfach entfernen lässt. Mit der Schneidevorrichtung am Griff wird die Avocado schließlich in sieben gleich große Schieben geteilt. Das Beste: Bei der Avocado ist noch lange nicht Schluss. Auch andere Früchte wie Mango und Papaya lassen sich mit dem praktischen Schneidewerkzeug ganz einfach verarbeiten. Also, weg mit Küchenmaschine, Mixer und Co. der 3-in-1-Schneider ist das einzige Küchenutensil, das wir jetzt noch brauchen.