Die perfekte Wintergarderobe zusammenzustellen, stellt uns jedes Jahr wieder vor eine echte Herausforderung. Zum einen müssen die Teile warmhalten und uns bei Wind und Wetter schützen, zum anderen soll das Ganze natürlich auch nach was aussehen. Klingt zunächst vielleicht gar nicht mal so schwierig, in der Praxis ist es dann aber doch nicht immer ganz einfach zu entscheiden, welche Stücke aus der letzten Saison aussortiert oder behalten werden sollten und in welche Teile eventuell noch investiert werden will. Und weil das Trendkarussell eben niemals stillsteht und uns quasi tagtäglich ein neuer Hype präsentiert wird, ist die Sache nur umso verzwickter.



Doch es gibt da ein echtes Erfolgsrezept und das heißt: Weniger ist mehr! In der folgenden Slide-Show haben wir die 10 Teile herausgesucht, die eure Wintergarderobe wirklich braucht und einige davon finden sich bestimmt bereits in eurem Kleiderschrank.