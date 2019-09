Nachdem das Verfahren wegen Kindesmisshandlung gegen Brad Pitt eingestellt wurde, hat Angelina Jolie zum ersten Mal nach der Scheidungsankündigung ein persönliches Statement über einen Pressesprecher abgegeben. Laut Cosmopolitan sagte der PR-Sprecher, „Wie wir bereits Anfang der Woche erklärt haben, haben Beauftragte des Jugendamtes dafür plädiert, ein beidseitiges Einverständnis zu einem Abkommen zu erreichen, das das Interesse und Wohl der Kinder zur obersten Priorität hat. Angelina hat von Anfang an gesagt, dass sie der familiären Gesundheit zuliebe handeln würde. Sie ist sehr erleichtert, dass sie nach einer 8-wöchigen Zusammenarbeit mit dem Jugendamt eine tragbare Lösung erarbeiten und einen sicheren Ort für die Kinder schaffen konnten, der es ihnen ermöglicht, über diese schwierige Situation hinwegzukommen.“Auf einer Promotour für seinen bald erscheinenden Film Allied hatte Pitt sich Anfang der Woche zuversichtlich und dankbar geäußert: „Es fühlt sich schön an, alle hier draußen waren bisher wirklich gut zu mir“, sagte er einem E!-Reporter . „Es tut so gut, diese Welle an Unterstützung zu erfahren.“Obwohl die Anklagen gegen den Schauspieler und mehrfachen Vater fallen gelassen wurden, scheint es so, als würde die Sorgerechtsituation noch immer nicht ganz geklärt sein. Obgleich ein Vertreter des Teams um Jolie dem People Magazin gegenüber äußerte, dass das Paar ein Arrangement getroffen hätte, nachdem die Kinder bei Jolie leben bleiben und Pitt Besuchsrecht genießt. Doch auch die Existenz eines solchen Arrangements wurde von mehreren Seiten angezweifelt und ist nicht zu 100 Prozent bestätigt.