Der schwedische Textildesigner Martin Bergström hat in Zusammenarbeit mit Studenten des National Institute of Fashion Technology in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi eine neue limitierte Kollektion für das schwedische Möbelhaus entworfen. SVÄRTAN heißt die Produktserie, was im Schwedischen etwa soviel bedeutet wie Schwärze, und sie umfasst sowohl Möbel, als auch Wohntextilien und gerahmte Prints.Bergström selbst sagte zur Motivation hinter dem Projekt, für das er einen einwöchigen Designworkshop mit den Studenten vor Ort abhielt: „Viele Menschen denken bei Indien an fröhlich-bunte Farben, Ornamente, glänzendes Gold. Wir wollten mit dieser Kollektion ein anderes Indien zeigen, eine moderne Interpretation der Kultur.“ Er bat die Teilnehmer des Workshops darum, Inspiration aus dem Alltag zu schöpfen und das, was sie sehen, zu abstrahieren und es zu Papier zu bringen. „Sie sollten interessante Muster in brüchigen Mauern finden, oder in den Kabeln, die über den Straßen hängen.“