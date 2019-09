Jedes Jahr erscheint ein neuer Ikea-Katalog, der die Herzen budget-gebundener Hobby-Einrichter höher schlagen lässt. Anders als andere Designmöbelhersteller bietet das schwedische Möbelhaus jedoch hauptsächlich erschwingliche Stücke für Studenten und Familien gleichermaßen.



Am 22. August ist es also so weit: Der neue Katalog kommt! Ikea hat mit einem kürzlich veröffentlichten Werbespot schon einen Homerun in Sachen Zeitgeist hingelegt, und uns allen mit einem Augenzwinkern auch den Spiegel vorgehalten.