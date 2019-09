IKEA ist weltweit für coole, innovative and vor allem bezahlbare Living-Produkte bekannt. Und da sind die Teile des kommenden 2017 Katalogs keine Ausnahme. Auch wenn der Katalog offiziell erst am 18. August versandt wird, wissen wir schon jetzt, was unter anderem zu finden sein wird: Jede Menge Aufbewahrungsmöglichkeiten und Dekorationssets, bei denen einem die Spucke wegbleiben wird und durch die man einen noch persönlicheren Touch in die eigenen vier Wände bringen kann. Unter den unerwarteten Produkten ist unter anderem die Sunnersta Miniküche.