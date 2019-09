Auf die Liste der 50 besten Restaurants der Welt freuen wir uns jedes Jahr aufs Neue. Jeder einzelne dieser Orte hat einen festen Platz auf unserer Foodie Bucket List verdient.Der Begriff „Bucket List“ ist in diesem Zusammenhang besonders zu betrachten, denn mit einem Platz auf dieser Liste werden in der Regel Restaurants ausgezeichnet, die bereits 4 Sterne haben und weit außerhalb unseres Budgets liegen (ganz zu schweigen von der Mühseligkeit einen Tisch zu reservieren). Abgesehen vom Preisfaktor ist es jedoch niemandem verwehrt, von einem der preisgekrönten Gerichte zu träumen. Oder sie zumindest auf Chef’s Table zu sehen.Das Magazin Eater findet, dass man diese zeremonielle Liste auch gut als „kulinarische Oscars“ bezeichnen könnte – zurecht. Mit einer ausladenden Liste an Juroren (u.a. international renommierte Köche, Gourmets, erfahrene Gastronomen, sowie etablierte Food-Redakteure und Restaurantkritiker) hat man sich, gelinde gesagt, einer mörderischen Urteilskraft untergeben.Obwohl es also sein mag, dass man an keinem dieser Orte regelmäßig (oder jemals) am Tisch sitzt, ist diese geografisch eklektische Liste dennoch immer wieder einen Blick wert. Schließlich weiß man nie, wann man sich doch einmal im spanischen Larrabetzu wiederfindet und nach einem 4-Sterne-Restaurant sucht.