Gras, Rotwein oder Kaffee gelten gemeinhin als die hartnäckigsten Flecken, die unsere Umgebung so zu bieten hat. Zumindest wenn man bevorzugt helle Kleidung trägt. Wenn deine Garderobe jedoch zum Großteil in Schwarz daherkommt, wie es vielen Berlinern unterstellt wird, dann versteckt sich der Fleckenteufel am Waschbecken im Bad.