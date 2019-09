Wer kochen will, muss reisen! Das war schon immer so und wird wohl auch immer so sein. Es gehört für aufstrebende Köch*innen einfach dazu, in ferne Länder zu reisen und den dort ansässigen Silberrücken in die Töpfe zu schauen. Kaum eine Personengruppe dürfte mehr unterwegs sein, außer vielleicht Aussteiger*innen, nur dass da wohl eher Wandersandalen anstatt Trüffelhobel im Gepäck landen dürften. Die Idee, ganz viele Köch*innen aus aller Welt, wie Esben Holmboe Bang aus dem Maaemo in Oslo, Ana Ros vom Hisa Franko in Slowenien oder Mark Best vom Marque in Sydney mit Köch*innen aus Berlin, wie unter anderem Micha Schäfer aus dem Nobelhart & Schmutzig, Dylan Watson-Brown vom ernst und Victoria Eliasdóttir vom dóttir zusammenzuführen, sie gemeinsam kochen, essen und diskutieren zu lassen, ist also so einfach wie genial.