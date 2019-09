7 neue & alte Stiefeltrends gegen kalte Füße im Winter

Die schlichte Lösung all dieser Probleme heißt: Stiefel. Und in dieser Saison ist die Auswahl an wirklich tollen Modellen so groß wie nie. Und, dem Siebziger-Revival sei Dank, kommen alle Varianten, so unterschiedlich sie auch sein mögen, mit bequemen Blockabsätzen aus. Bei glatten Gehwegen und Schnee sinkt somit das Sturzrisiko auf ein Minimum, da freut sich auch die Krankenkasse.