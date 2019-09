Schwarzwurzel mit knusprigem Bacon: So schmeckt der Winter

Nun zur nicht ganz so bitteren Wahrheit: Beim Schälen tritt ein gelber, klebriger Milchsaft aus, dem die Schwarzwurzel ihr schlechtes Image zu verdanken hat. Der Saft ist leider recht klebrig - aber wie schon erwähnt: Handschuhe machen das ganze Schälen kinderleicht. Früher als Heilmittel verehrt, wird sie heute in vielerlei Form gegessen, ob als Suppe, Salat, im Auflauf oder in der Quiche, als Beilage, gebraten, gedünstet, gekocht oder frittiert. Ich habe mich für den einfachsten und schnellsten Weg für dieses Rezept entschieden. Einfach gedünstet und kurz angebraten, Zwiebel, krosser Bacon und mit frischen Kräutern angerichtet. So einfach kann lecker sein. Zutaten:

- 500 g frische Schwarzwurzel

- 1 Bund glatte Petersilie

- 1 Gemüsezwiebel

- 100 g Bio Landschinken geschnitten / Bacon

- Salz und Pfeffer

- Olivenöl Zubereitung:

1. Schwarzwurzel mit Gummihandschuhen schälen, die Enden abschneiden und halbieren.

2. In einem Topf mit etwas Wasser langsam garen. Währenddessen in einer Pfanne den Schinken kross braten, auf Küchenpapier abkühlen lassen.

3. Die Zwiebel schälen, in Scheiben schneiden und in etwas Öl weich braten, mit Salz und Pfeffer würzen.

4. Wenn die Schwarzwurzel noch bissfest weichgekocht ist, abgießen, in der Pfanne mit etwas Öl goldbraun anbraten und mit Salz und Pfeffer würzen.

5. Die Petersilie hacken sowie den Schinken grob zerkleinern.

6. Schwarzwurzel, Zwiebeln, Schinken und frische Petersilie anrichten und warm genießen.