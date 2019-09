War Core ist der Trend, den weder Street Style noch dein Kleiderschrank braucht

Die Modebranche lässt sich nicht so leicht im Kern erschüttern. Rasante Designerwechsel, Demokratisierung durch Social Media und ein wachsendes Interesse an Nachhaltigkeit sorgen gemächlich für Veränderungen. Überstürzt wird deshalb noch lange nichts. Nur die Trends kommen dank Fast Fashion mittlerweile oft mit Raketengeschwindkeit in den Onlineshops an und sind oft so schnell wieder vergessen, wie Polyester Feuer fängt. Nicht mal Tendenzen, die wohlklingend auf Core enden, dringen zum Kern der Mode oder auch nur zum Kern deines Kleiderschranks vor.