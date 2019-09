Es liegt wirklich an diesem schizoiden Wetter, dass gerade vieler meiner Artikel anfangen, wie der Einstieg zu einem schlechten Smalltalk. Mit dem guten alten Wetter. Aber ich frage mich wirklich, wann dieser Frühling denn endlich mal Einzug hält und man seine Wollpullover endlich in die hinterste Ecke des Schrankes verbannen kann. Ich kann es nämlich kaum erwarten, endlich Sandalen an meine Füße zu schnallen und sie zu allem zu kombinieren, was meine Garderobe hergibt. Denn es ist ein Fakt: Mit Sandalen sieht einfach jeder Look besser aus und Strumpfhosen kann ich nicht mehr sehen. Besonders angetan haben es mir die neuen weißen und silberne Riemchensandaletten, die mit Sicherheit auch mein Spiritanimal Cher Horowitz an ihre Füße gelassen hätte. Also bitte einmal hier entlang für voll verzickte Riemchensandaletten im Neunzigerstil. Ich mach 'nen Schuh.