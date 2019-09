In der Theorie ergeben zusammenpassende Unterwäsche-Sets natürlich total viel Sinn. In der Praxis sind wir aber oft schon froh, wenn wir morgens in der Eile überhaupt einen sauberen Slip aus der Schublade angeln. Doch zum Glück sieht es meist sowieso viel schicker und moderner aus, wenn man Marken, Muster und Farben miteinander mischt. Love Stories Intimates hat den Trend längst sofort erkannt und verkauft hübsch zusammengewürfelte Sets in sogenannten Perfect-Mismatch-Paaren. Was für eine wunderbare Idee! Inspiriert von der unkonventionellen Lingerie-Brand haben wir in der Slideshow detailverliebte Kombinationen zusammengestellt, die ihr auch gern ganz neu durchmischt tragen könnt. Manchmal gehört eben einfach zusammen, was nicht zusammen gehört!