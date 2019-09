Wie auch immer: In der Slideshow findest du meine aktuellen Lieblingsmodelle unter 180 Euro. Die klassische Lederjacke habe ich jetzt mal außen vor gelassen, weil ich mich an der mittlerweile satt gesehen habe. In diesem Jahr setze ich für mehr Abwechslung lieber auf andere Schnitte und Materialien, die jedoch mindestens genauso schön und einfach zu kombinieren sind.