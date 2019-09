Wer in Berlin lebt, der weiß, dass kalkhaltiges Wasser sehr hartnäckig sein kann. Amaturen, Waschmaschinen oder Wasserkocher werden dadurch sichtbar in Mitleidenschaft gezogen und gehen häufig kaputt. In Anbetracht derartiger Verunreinigungen lässt sich also durchaus nachvollziehen, dass viele Menschen daraus schlussfolgern, dass so genanntes „hartes Wasser“schädlich für den Körper sei. Insbesondere weil Studien immer wieder von Belastungen des Grundwassers sprechen. Man hört von Bleispuren, Medikamentenrückständen, auch Bakterien oder Legionellen werden immer wieder angeführt. Folglich zweifeln die Bürger an der Qualität des Wassers und werden unsicher.