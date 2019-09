In Gedanken schieben wir das Ende des Sommers zwar noch ganz ganz weit von uns weg und genießen jeden Sonnenstrahl, in Sachen Garderobe sind wir aber schon längst bereit für den Saisonwechsel. Das wissen natürlich auch unsere liebsten Highstreet-Brands, die jetzt nach und nach ihre Kollektionen für den Herbst launchen.



Heute geht endlich die neue Linie von Topshop Unique online und wir wollen uns direkt den Warenkorb vollpacken. Kein Wunder, wir mussten ja auch lang genug warten, seit wir die Kollektion im Februar auf dem Laufsteg bewundert haben. Auf welche 6 Herbst-Highlights wir es besonders abgesehen haben, seht ihr jetzt in unserer Slideshow! Da bleibt uns nur noch zu sagen: 3,2,1...Shopping!