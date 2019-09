Die Topshop Bridal Collection beweist, dass heiraten mit Stil nicht teuer sein muss

Freunde, es ist Wedding Season und wenn es eine Sache gibt, die nicht nur der zukünftigen Braut Tränen in die Augen treibt, sondern auch ihr komplettes Umfeld in absolutes Chaos stürzt, dann ist es die Suche nach dem perfekten Brautkleid. Nie wieder im Leben wirst du dir dermaßen viele Gedanken um ein Kleidungsstück machen, das du (idealerweise) nur ein einziges Mal in deinem Leben tragen wirst. Mit dem Kleid steht und fällt quasi die komplette Chose. In der Haute Couture ist es nach wie vor das Brautkleid, das die Ehre hat, die Show zu schließen. Ich habe schon Freundinnen quer durch Europe jetten sehen, nur, um das Kleid ihrer Träume zu finden. Mein Motto lautet zwar "leben und leben lassen", aber für ein die perfekte Robe den CO2-Fußabdruck dermaßen zu strapazieren, macht mir ein schlechtes Gewissen. Topshop hat sich das vielleicht auch gedacht und launcht eine Bridal Collection für junge, moderne und abenteuerlustige Bräute – euch! Die Kollektion besteht aus fünf Brautkleidern, die wirklich jedem Geschmack gerecht werden. Seide, Spitze, Perlenstickereien und Pastellfarben, ihr habt die Wahl. Überzeugend dürften auch die 25 Modelle für die Brautjungfern sein, sowie eine Range an Schuhen und Lingerie. Die Bridal Collection von Topshop launcht am 13. April online und in allen Stores.