Von der Stadtwohnung ins mobile Tiny House auf dem Land

femtastics: Wie sah dein Leben in Hamburg aus, bevor ihr in euer Tiny House gezogen seid?

Nicole Dau: Völlig normal! Wir haben in Altona in einem klassischen Rotklinker, wie sie überall in Hamburg stehen, gewohnt. Nichts Besonderes, zwei Zimmer, Küche, Bad, Balkon. Die Küche dort war auch nicht größer als das, was wir jetzt hier haben. Ich habe für eine PR-Agentur gearbeitet, die im IT- und Software-Bereich tätig ist. Für sie arbeite ich jetzt immer noch, allerdings auf Teilzeitbasis und dezentral. Ich habe dort als Trainee nach meinem Studium der Geowissenschaften angefangen. Der Job an sich hat mich nicht gestört, aber mein Leben irgendwann …