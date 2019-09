Rettet Lebensmittel: „The Good Food“ bietet Produkte zweiter Wahl an

femtastics: Wie viele gute Lebensmittel landen in Deutschland tatsächlich im Müll?

Nicole Klaski: Es gibt eine Statistik, die besagt, dass in einem Jahr in Deutschland so viele Lebensmittel verschwendet werden, wie in den Kölner Dom passen. In der Landwirtschaft höre ich oft, dass es zwischen 30 und 40 Prozent der Ernte sind. Wir haben vorletztes Jahr von unserem Bauer die Information bekommen, dass er sogar 50 Prozent seiner Kartoffelernte wegschmeißen musste. Verlässliche Zahlen zu bekommen ist gar nicht so einfach, weil oft unklar ist, was und wie gezählt wird. Was den Handel angeht ist das Problem, dass die Supermärkte keine Pflicht haben, das was sie aussortieren, zu dokumentieren. Sie geben nur freiwillig Zahlen heraus, die natürlich oft geschönt sind.