Diese Bar sieht genauso aus wie die Super Mario World & das steht auf der Karte

Das nächste Level in Sachen Bars wurde gerade in Washington, D.C., erreicht: The Drink Company hat zur Feier der japanischen Kirschblütensaison eine Pop-Up-Kneipe eröffnet, die aussieht, als wäre man direkt die Welt von Mario und Luigi katapultiert worden. Vor der Tür steht man aktuell bis zu zwei Stunden an, berichtet Mashable