Seien wir mal ehrlich, kurz vor dem langersehnten Urlaub passiert wahrscheinlich bei vielen von uns das Gleiche: Während wir im Büro am Schreibtisch sitzend schon mal imaginär den Koffer packen, fällt uns ganz plötzlich auf, dass wir für besagte Reise überhaupt nicht gerüstet sind. Da fehlt mindestens ein entspanntes Sommerkleid mit Stickereien und Troddeln, die passenden Sandalen müssen auch noch her und eine neue Sonnenbrille ist vorm Weltenbummeln sowieso Pflicht.



Haben wir endlich unsere Siebensachen beisammen, folgt aber die wirklich alles entscheidende Frage: Passt das überhaupt in den Koffer? Das Reisegepäck wird bei den Vorbereitungen nämlich oftmals vergessen und wie oft wünscht man sich dann ein neues Modell mit viel mehr Platz herbei. Allerdings ist nicht nur der Stauraum entscheidend, sondern ebenso das Design des Reisebegleiters – denn ein Koffer kann mindestens genauso schön sein wie der Inhalt. Damit ihr euch um solche Dinge beim nächsten Urlaub keinerlei Gedanken machen müsst, haben wir für euch die schönsten Koffer und Taschen in verschiedenen Größen und Preisklassen herausgesucht. Mit diesen 12 Modellen ist der gelungene Auftritt am Flughafen garantiert.