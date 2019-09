Volle Sternenpower voraus: Der schönste Printtrend der Saison kommt uns gerade absolut gelegen, immerhin steht die Adventszeit kurz bevor und jetzt können wir uns sogar passend zur allgegenwärtigen Deko kleiden. Sterne allover heißt das Motto, denn das hübsche Motiv ziert nämlich nicht nur Weihnachtsbaum und Co. sondern auch luxuriöse Seidenkleider, weiche Samtbomber und lässige Jeans.



Der Look funktioniert übrigens für Adventsfreunde und -muffel gleichermaßen. Es kommt einfach nur aufs Styling an. Unsere Slideshow liefert 18 Beweise!