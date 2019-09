Was ist eigentlich aus den Darstellerinnen der VOX-Serie St.Tropez geworden?

Hand aufs Herz: Wer kann sich noch an die Serie St.Tropez erinnern? Sie ist eines dieser Serienexemplare , die Ende der 1990er Jahre immer nachmittags um Punkt 15 Uhr bei VOX über den Bildschirm flimmerten und uns jahrelang von den Hausaufgaben abgelenkt haben. Die in Frankreich produzierte Serie spielte, wie der Name schon suggeriert, an der Cote D’Azur in St.Tropez, der Stadt der Reichen und Schönen, da, wo immer die Sonne scheint. Zwischen 1996 und 2008 wurden insgesamt 13 Staffeln der Serie produziert. Bis heute gilt sie als eine der erfolgreichsten französischen Serien, die auch international Beachtung fand. Ab 1999 wurde St. Tropez dann auch im deutschen Fernsehen ausgestrahlt.