Brigitte Bardot und Audrey Hepburn machten das feminine Schuhwerk in den 50er und 60er Jahren zum Liebling jedes Damenfußes. In den Nullerjahren erlebten Ballerinas dank Kate Moss ihr großes Revival. Zusammen mit Skinny Jeans prägten sie den Look einer Generation – und waren dann plötzlich wieder verschwunden.



Doch der Sommer 2016 markiert das große Comeback der Ballerinas und sie haben - Céline und Miu Miu sei dank - dermaßen coole Styleupdates erhalten, dass man sich ein Leben ohne Tänzerschläppchen gar nicht mehr vorstellen möchte. Nachdem die FAZ kürzlich den Abgesang auf die Skinny Jeans hielt, kommt deren Stylepartner gestärkt wie nie aus der Künstlerpause zurück und wir freuen uns auf viele Neuerungen.



Auf Wiedersehen Kordelschleifchen, mach es gut, Lackleder und bis hoffentlich nicht so bald, Ribsbändchen-Saum. Hereinspaziert Schnallen und Schnürungen, willkommen weiches Knautschleder und guten Tag, du alles überladende Schleifenband. Wir zeigen euch, was die neue Ballerinageneration zu bieten hat. Und keine Sorge, wir steigern uns langsam, schließlich wird hier mit einem Platzhirsch von mehreren Dekaden aufgeräumt. Los geht’s!