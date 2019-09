11 Hype-Teile aus dem Sale, die du auch 2022 noch lieben wirst

Die falsche Entscheidung kannst du aber nicht nur bei den üblichen High-Fashion-Verdächtigen wie Gucci oder Prada machen, denn gerade Hype-Labels verleiten zu Kurzshopreaktionen. Dabei gibt es bei angesagten Marken wie Dodo Bar Or oder Galvan trendsichere Designs, die das Potenzial zum Klassiker haben. An welchen Hype-Teilen du von jetzt bis mindestens 2022 deine Freude haben könntest, siehst du in unserer Slideshow! Diese Schnapper wirst du nicht bereuen.