29 Sale Picks, die ihr nicht bereuen werdet

Haltet die Kreditkarte bereit, plündert das Sparkonto und loggt euch schon mal vorsorglich bei Paypal ein: Die Sale-Saison ist soeben gestartet und unsere liebsten Luxus-Onlineshops warten mit Rabatten von bis zu 50 Prozent darauf, leer geshoppt zu werden. Der immer früher beginnende Schlussverkauf kommt uns diesmal ganz gelegen, immerhin liegen Urlaub und die wärmsten Monate noch vor uns. Damit ihr aber nicht in die allseits bekannte Rabattfalle tappt und vor lauter Reduzierungen den Wald nicht mehr seht, haben wir für euch die schönsten Stücke herausgesucht, an denen ihr auch in der nächsten, übernächsten und der darauffolgenden Saison noch Freude habt.