Seien wir mal ehrlich: es gibt nichts Unpraktischeres als mit hohen Schuhen oder mit einer Mini-Clutch in der Hand Fahrrad zu fahren. Von Umhängetaschen ganz zu schweigen. Wer keinen XXL-Fahrradkorb hat, kennt das Problem. Die Tasche rutscht immer wieder gegen den Lenker oder stößt bei jedem Tritt mit voller Wucht auf den Oberschenkel, was riesige blaue Flecke in Leopardenmuster gibt. Doch damit ist jetzt Schluss, denn die Rucksäcke sind zurück!



Wer bei Backpacks immer noch die Stirn in Falten legt, weil sie an Rentnergruppen aus dem Schwarzwald auf dem Weg zum Wassertreten erinnern, sollte an die 2000er zurückdenken. Eine Zeit, in der Eastpacks auf Kniehöhe das Gefühl von Freiheit vermittelten, schließlich hatten wir so die Arme frei um uns auf dem Gepäckträger gut am Vordermann festzuhalten.



Auch diesen Sommer brauchen wir auf dem Weg zum Festival oder ins Freibad beide Hände frei. Sicherheit und so, ihr wisst schon. Immer noch unentschlossen, welches Modell denn auch zu euch passt? Hier kommt eine kleine Abhilfe.