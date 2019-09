Wie viele dieser Kultfilme kennst du?

Folgendes Szenario: Es ist Freitagabend, 20 Uhr, du hast ein Date mit deinem Sofa. Deine einzigen Verpflichtungen zwischen jetzt und dem Frühstück am Samstag beinhalten, ab und an mal pinkeln zu gehen und die Flasche Merlot in den Glasmüll zu tun, nachdem du sie geleert hast. Nichts zeckt dich so richtig an, während du deine Tabs durchgehst (du bist ein Millennial, keiner hat mehr einen Fernseher) – was sollst du nur gucken?