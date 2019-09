12 heiße Teile für den Pool (und deinen Instagram-Feed)

Aufblasbare Flamingos, Pizzastücke und Schwäne kommen diesen Sommer beinahe an den Kultstatus von Freibadpommes ran. Auch Taylor Swift und Rihanna besitzen selbstverständlich schon einen kleinen Luftmaratzenzoo. Das bietet sich als Privatpoolbesitzer natürlich an, funktioniert aber auch am See wunderbar.



Wenn ein Balkon mit Mini-Planschbecken realistischer klingt, könnte ein schwimmender Getränkehalter in Donutform ein gutes Investment sein. Oder doch lieber ein Wassermelonenball?



Hier kommen zwölf Favoriten für diesen Sommer. Los geht's!