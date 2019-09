5 Oktoberfest-Outfit-Alternativen für alle, die Dirndl hassen

Gibt es eigentlich einen Oktoberfest-Blocker? Google weiß es bestimmt, doch dann sind vielleicht sogar die größten Volksfest-Hasser*innen unter euch insgeheim neugierig auf die Riesensause in München. Vor zwei Jahren habe ich mir nach langer Verweigerung trotz Praktika in der bayerischen Landeshauptstadt und diversen Event-Einladungen die Wiesn mal angeschaut. Und hatte allen Vorurteilen zum Trotz tatsächlich Spaß. Das lag vor allem an den neuen und alten Freunden, die dabei waren, am großartigen Wetter und den grob geschätzt 34 Brezeln, die ich in drei Tagen weggeknuspert habe. Die paar Maß Bier und Wein haben sicher auch nicht geschadet.