Accessoires sind Lieblingsstücke, die so selbstverständlich zum Alltag gehören wie der Kaffee am Morgen. Das Besondere daran? Sie begleiten uns bei großen und kleinen Dingen und werden so ein Teil unserer Geschichte.Ob Montags-bis-Freitags-Helfer, besondere Schmuckstücke für Momente, auf die es ankommt oder einfach beides: Die Arrow Leather Uhr von Nixon kommt mit feinen Details und hat genau die richtige Größe, um sich nahtlos an jede Outfitkombination anzupassen.Welche Accessoires wunderbar dazu kombiniert werden können und sich außerdem als Geschenkidee für die Liebsten eignen, seht ihr hier.