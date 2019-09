Streifenshirts ohne schlechtes Gewissen – Die 6 schönsten, nachhaltigen Modelle

Wenn ich darauf wetten müsste, welches Kleidungsstück sich am meisten in den Schränken meiner Freundinnen wiederholt, dann würde ich ziemlich sicher auf das Streifenshirt tippen. Der Hype um den Stil der Französinnen, die natürlich alle regelmäßig in Breton Stripes unterwegs sind, hat dazu natürlich beigetragen. Generell passen die gestreiften Basics aber auch zu fast jedem Look und Stil - egal ob man auf Streetwear, Hippieröcke oder Motoscycleboots steht.