Nachhaltige Mode ist ja schon lange ein großes Thema und niemand muss sich mehr mit unmodischen Biobaumwollteilen anfreunden, wenn er faire produzierte Kleidung kaufen möchte. Ein Nischendasein fristete bisher das Thema Bademode, was wohl dem Fakt geschuldet ist, dass die Hauptabnehmer der Industrie größtenteils eben nicht in Surferparadisen zuhause sind. Bikinis und Badeanzüge kauft unsereins vor allem, wenn die Urlaubszeit beginnt. Und Hand auf's Herz: Jeden Sommer wird nachgelegt, da der alte Bikini nicht mehr gefällt, aus der Form geraten oder schlicht durch ist. Was viele nicht wissen: Günstige Bademode wird in Masse in Asien gefertigt, aus Kunststofffasern wie Nylon oder Polyester. Diese Fasern werden oft auf Basis von Erdöl gewonnen und sind nicht abbaubar. Der weggeworfene Bikini oder ausrangierte Badeanzug rottet schlimmstenfalls also noch mehrere Jahrzehnte vor sich hin.