Studie beweist: Ab 30 bist du nicht mehr so offen für (musikalische) Experimente

Ziemlich trübe Aussichten also, wenn wir mit steigendem Alter weniger offen für neue Dinge werden. Wenn man aber bedenkt, was sich so alles ändert in dieser Lebensphase, überraschen die Zahlen wenig. Nur ein Fünftel der Befragten gab an, schlichtweg erschlagen zu sein vom Überangebot, das Streamingdienste heutzutage bieten. Andere sagten, dass ihnen durch Job (24%) und kleine Kinder (12%) die Zeit für neue Musik fehlt. Über die Hälfte der Studienteilnehmer*innen in dieser Altersgruppe wünscht sich mehr Zeit, um musikalisch auf dem Laufenden zu bleiben.