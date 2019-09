Moschino x H&M: Wenn mehr für dich mehr ist, kannst du dich bald in Gold ertränken

Es ist Herbst und das heißt nicht nur bunte Blätter, Zwiebellook, endlich wieder übers Wetter meckern, sondern bedeutet bei H&M auch, dass es mal wieder exklusive Designerkollektion o'clock ist. In diesem Jahr haben sich Moschino und Jeremy Scott verpflichtet ihren Look in die Regale der sowieso schon überfüllten High Street zu bringen. Nun ist es nicht unbedingt so, dass Daunenjacken, Pailletten, Hoodies und Goldbling dort irgendwie neu wären, viele Fans des Designers freuen sich womöglich trotzdem über das schmalere Preisschild. Und jetzt sind alle Bilder der Kampagne da!