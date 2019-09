Je kleiner desto besser! Ja richtig gelesen, denn in Sachen Schmuck setzen wir jetzt auf winzige Modelle, die jeden Look verfeinern. Nach einigen Saisons von XXL-Ketten und -Klunkern rückt nun wieder filigraner, sehr persönlicher Schmuck in den Fokus.



Egal ob nagelneu oder aus dem Schmuckkästchen von Mama und Oma; wir setzen auf besondere Stücke und werden zum Sammler. Hier ein Ohrring von Sophie Bille Brahe, da ein Ring von Margova und das Fußkettchen von Catbird NYC - die Kombinationsmöglichkeiten sind unbegrenzt und machen jeden Tag auf’s neue Freude. Bei so vielen schönen Stücken der Designer, fällt es aber auch einfach schwer sich für ein Teil zu entscheiden. Gut, dass wir den Mini Schmuck zahlreich am Körper tragen können!



Wir haben schon angefangen unsere Favoriten zu sammeln…