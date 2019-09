Hier würde sogar Carrie Bradshaw online shoppen

Es ist jetzt nicht so, dass es uns bisher an Onlineshopping-Möglichkeiten mangeln würde. Trotzdem sind wir seit dieser News völlig aus dem Häuschen. Denn es geht um Luxusschuhe und Frauen denken bekannlich selten an etwas anderes. Das wissen auch die mytheresa.com-Gründer Susanne und Christoph Botschen, die nach dem Verkauf an Neiman Marcus vor drei Jahren endlich mit einem neuen Projekt durchstarten. Im März launcht Martha Louisa, ein Onlineshop für Schuhträumchen von Aquazurra, Dolce & Gabbana, Gianvito Rossi und Valentino.