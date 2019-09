2016 wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht in die Top 3 der besten Jahre unseres Lebens eingehen. Da sind wir uns wohl alle einig, doch den Spaß an den letzten Wochen bis Silvester lassen wir uns deswegen noch lange nicht nehmen. Das weiß auch Mai Più Senza und deswegen spornen wir euch gemeinsam noch mal richtig zum Durchdrehen an.Unter dem Motto #MAIneverever wollen wir euch motivieren, verrückte Dinge zum ersten Mal auszuprobieren. Denn was ist aufregender als der Nervenkitzel des Neuen? Eben. Um diese besondere Stimmung der letzten Tage des Jahres zu zelebrieren, haben wir uns mit Nina Süss zusammengetan und drei verrückte Aktionen gestartet. Heute starten wir mit dem ersten Teil!Die in London lebende Influencerin mit den 214.000 Instagram-Followern ist Teil der offiziellen #MAIgirls Crew. Obendrein gehört sie zu unseren liebsten Stilvorbildern und ist bekannt für ihre Vorliebe für extravagante Heels. Auf die kann sie natürlich auch auf der Bowlingbahn nicht verzichten. Wie lässig das aussieht, wieviel Spaß Nina dabei hat und was ihr obendrein gewinnen könnt, seht ihr in unserer Slideshow!