Clean Eating als Poserei: Der Food-Trend wird auf Instagram von Männern bestimmt

Falsch gedacht. Genauso wie Chiasamen nicht unverzichtbar für eine gesunde Ernährung sind, beteiligen sich laut einer Studie von Dr. Stephanie Baker, Dozentin für Soziologie an der City University of London, tatsächlich mehr Männer auf Instagram an dem sagenumwobenen Food-Hype. Über einen Zeitraum von acht Tagen analysierte sie 144 Top-Posts zu passenden Hashtags und fand dabei heraus, dass 68 Prozent der Posts von Männern kamen oder diese abbildeten. Obendrein ging es weniger um leckere Smoothies und frische Salate, sondern viel mehr um gestählte, männliche Körper. Die Hälfte der Posts bewarb außerdem Produkte rund um Clean Eating.