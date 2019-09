Bei den schweißtreibenden Temperaturen, die in Teilen Deutschlands schon an der Tagesordnung sind, ist es also an der höchsten Zeit, die Garderobe mit ein oder zwei Teilen aus der Naturfaser aufzustocken, oder? Das Schöne ist, dass die Modelle, die ich herausgesucht habe, so zeitlos sind, dass du sie ruhigen Gewissens auch noch für den Sommer 2019 einplanen kannst – versprochen.